El Ministerio de Defensa, luego de las denuncias del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, sobre una posible intervención en su teléfono celular con el software Pegasus, emitió un comunicado asegurando que no se posee un este programa ni lo utiliza en Colombia.

En el escrito, publicado este sábado 17 de enero, se especifica que las investigaciones dentro del sector defensa empezaron el mismo día de las denuncias del ministro Idárraga, activando la articulación institucional con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y demás entidades competentes, “con el propósito de esclarecer los hechos y que los responsables sean puestos a disposición de la justicia”.

Tras las investigaciones, el Ministerio de Defensa determinó, según el comunicado, que “se confirma que las entidades del sector defensa no poseen ni utilizan dicho software (pegasus)”.

También se lee en el escrito: “En relación con la supuesta ‘Misión de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia’, divulgada en medios de comunicación y redes sociales, el Ministerio de Defensa Nacional informa que dicho documento no fue expedido, suscrito ni autorizado por esta entidad, ni corresponde a acto administrativo, orden, directriz, procedimiento o instrucción alguna emanada por instituciones del sector defensa. En consecuencia, la información difundida es falsa y el documento presenta inconsistencias formales, técnicas y sustanciales, incompatibles con los protocolos institucionales y la normatividad vigente”.

Ante los señalamientos del mismo ministro Idárraga en contra del sargento viceprimero Darwin Ramírez, como presunto ejecutor de órdenes de seguimiento supuestamente emanadas del Ministerio de Defensa Nacional, en la misiva se lee: “Las entidades del sector defensa no emiten ni toleran la emisión de órdenes ilegales de seguimiento. El sector defensa actúa estrictamente dentro del marco constitucional y legal, en particular conforme a la Ley Estatutaria 1621 de 2013, que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia, las cuales están sujetas a controles institucionales, judiciales y fiscales”.

También aclaró que el sargento Ramírez no desempeña funciones relacionadas con misiones de trabajo para el desarrollo de actividades desde inteligencia o contrainteligencia".

Hay que recordar que la denuncia del ministro Idárraga, que fue respaldada por el también ministro de Interior, Armando Bedenetti, señala que “un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”.

“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares.”, sostuvo.

De acuerdo con el funcionario entre agosto y noviembre de 2025 habría extraído 2,3 gigas de información privada de su celular, en la que se encontraban sus denuncias de corrupción y fuentes.

“Se registraron más de 8.700 infiltraciones al teléfono y al menos en 124 ocasiones activaron ilegalmente la cámara y el micrófono.”, señaló.