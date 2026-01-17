Una situación irregular se registró en zona rural de El Rosario, Nariño, este viernes 16 de enero, con tropas del Ejército Nacional. Un grupo de cerca de 400 personas retuvieron a los militares para tratar de impedir la movilidad de la unidad.

Leer también: Un muerto y cuatro heridos deja un ataque con drones contra el Ejército en Tibú

De acuerdo al comunicado del Ejército, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 6 que se encontraban en zona rural de la vereda La Esmeralda, fueron cercadas por el grupo de personas, con la intención impedir mediante el uso de la fuerza la movilidad de la unidad para generar un reposicionamiento de las tropas.

El Ejército explicó que se logró, mediante un diálogo, un acuerdo para que las tropas siguieran su camino y evitar que la situación pasara a mayores.

“Pese a esta situación, se llevó a cabo comunicación asertiva con los líderes de la comunidad, la Personería Municipal, delegados de la Gobernación de Nariño y el Ejército Nacional, logrando la liberación y posterior movilización del personal militar hasta un sector seguro, sin afectar los derechos de la población civil”, se lee en el escrito.

Importante: Intereses de cesantías 2026: valor, fechas de pago y cómo los reciben los trabajadores

Agregó el Ejército Nacional que la situación fue reportada ante las autoridades competentes en el marco del respeto por la ley y los derechos humanos.