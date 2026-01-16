Un fuerte sismo se registró en Colombia en la madrugada de este viernes 16 de enero, de magnitud 5.0, según reportó el Servicio Geológico Colombiano. Ciudadanos de varias ciudades del país reportaron el temblor.

De acuerdo al informe, el sismo se presentó a las 2:05 de la madrugada, con epicentro en Los Santos, Santander, con una profundidad de 149 km.

Usuarios en la red social X reportaron sentir el temblor en otras ciudades como Tunja, Bogotá, Floridablanca, Bucaramanga, Medellín, Envigado, Villavicencio, Ibagué, Bello, Manizales y varios municipios de Cundinamarca.

Hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias, ni personas lesionadas ni afectaciones en estructuras.

Paso a paso para activar la alerta de sismos en los celulares

Google cuenta con un sistema de detección temprana basado en la red ‘ShakeAlert’, conformada por más de 1.600 sensores sísmicos, que permite enviar notificaciones automáticas ante la ocurrencia de temblores.

Para activar esta opción, los usuarios deben:

Ingresar a la configuración del dispositivo. Seleccionar Seguridad y emergencia y luego Alertas de terremotos. Si esta opción no aparece, dirigirse a Ubicación, pulsar Avanzada y activar Alertas de terremotos.

Recomendaciones ante un sismo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recuerda la importancia de que los hogares cuenten con un plan de emergencia, que incluya rutas de evacuación, puntos seguros y un kit básico con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos y documentos importantes.

Durante un temblor, se aconseja conservar la calma, resguardarse en zonas seguras de la vivienda, como junto a columnas o debajo de muebles resistentes, y evitar ventanas o elementos que puedan caer.

Una vez finalizado el sismo, se recomienda revisar posibles daños estructurales antes de regresar a los inmuebles, no usar ascensores, cortar servicios públicos si es necesario y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.