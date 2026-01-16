Un trágico accidente de tránsito registrado en la tarde del pasado jueves en la Avenida 68 con calle 72, en Bogotá, dejó como saldo tres personas fallecidas y una más capturada por las autoridades.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. e involucró una volqueta, una motocicleta y dos vehículos particulares. Al lugar llegaron unidades de criminalística para adelantar las investigaciones y esclarecer las causas exactas del choque.

Que tragedia lo que ocurrió en la av. 68 en Bogotá. En un contexto de inseguridad (atraco), y en un impulso de justicia por mano propia, (víctima), muere pareja de abuelos que nada tenía que ver y que iba tranquila en su carro, involucrado en choque múltiple. Ay mi Bogotá. pic.twitter.com/o9beMIfA2P — Jeisson Vera (@JeissonfVera) January 16, 2026

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, el accidente estaría relacionado con un presunto caso de fleteo. Los ocupantes de una motocicleta habrían cometido un robo momentos antes y fueron perseguidos por la víctima, quien se movilizaba en una camioneta Renault de platón.

Durante la persecución, los vehículos quedaron atrapados en medio de un trancón. En medio de la confusión, la camioneta habría impactado por detrás a la motocicleta, provocando que esta saliera expulsada e impactara violentamente contra un automóvil gris en el que se movilizaban dos adultos mayores.

En la Avenida 68 con calle 72, en Bogotá

El fuerte choque hizo que el vehículo de las víctimas terminara estrellándose contra una volqueta que se encontraba detenida en la vía.

Tres personas murieron y un sospechoso fue capturado

Como consecuencia del impacto, los dos adultos mayores fallecieron en el lugar de los hechos. Uno de los ocupantes de la motocicleta fue trasladado a un centro médico cercano, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

El segundo sujeto fue capturado en vía pública por la Policía Metropolitana de Bogotá. En su poder fueron hallados los objetos robados, además de un arma de fuego y un arma blanca que, al parecer, portaban durante el hurto.

#Bogotá | Reportan la muerte de una persona en un siniestro vial ocurrido en la avenida carrera 68 con calle 72. En esta colisión están comprometidos tres automóviles, una volqueta y una motocicleta. A esta hora, el flujo vehicular en el sector ya está normalizado. pic.twitter.com/DDnwFKki88 — Minuto60 (@minuto60com) January 15, 2026

“El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y se recuperaron los elementos hurtados”, informó el coronel Jhon Zambrano, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer con precisión la secuencia de los hechos y las responsabilidades en este grave accidente que enluta a tres familias en la capital.