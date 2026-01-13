El candidato presidencial Abelardo De La Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria y candidato presidencial, rechazó de manera categórica el contenido publicado en la red social X por el caricaturista y aspirante al Senado Julio César González Quiceno, conocido como Matador, en el que se burla del físico de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

“A las mujeres ni con el pétalo de una rosa ni con la letra de un trino. Eso es lo correcto y eso es lo que se ha olvidado como sociedad: al abusador, al maltratador y al misógino es a quien hay que repudiar y castigar”, manifestó el abogado.

En este sentido, el empresario subrayó que la violencia política contra la mujer es una realidad que “no puede seguir normalizándose en Colombia, menos aún cuando proviene de figuras públicas que aspiran a cargos de elección popular”.

De La Espriella también recordó que, según antecedentes públicos, “Matador” fue denunciado el 23 de agosto de 2013 por su entonces esposa, Alejandra María Valencia, por el delito de violencia intrafamiliar, situación que derivó en su suspensión del diario El Tiempo en ese momento.

“A este cobarde miserable hay que aplicarle la Ley 2453. No es la primera vez que agrede a una mujer: antes lo hizo con su compañera de vida; hoy lo hace contra una candidata presidencial. Que le caiga todo el peso de la ley”, agregó.

Por último, el candidato presidencial expresó su solidaridad con Paloma Valencia y cuestionó públicamente si la Fiscalía General de la Nación actuará conforme a sus deberes legales frente a este tipo de conductas.