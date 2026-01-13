La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, ha recurrido a varios mecanismos legales para salir de la cárcel, pero ninguno de sus intentos ha dado frutos.

La más reciente decisión de la justicia colombiana frenó nuevamente sus esperanzas. Este martes se conoció que un juez de ejecución de penas le negó a Epa Colombia la solicitud de extinción de la pena, la cual había sido presentado por la defensa basando sus argumentos en la Ley de Justicia Restaurativa.

Por esta decisión, Daneidy Barrera Rojas continuará privada de la libertad en establecimiento carcelario, cumpliendo la condena de 5 años y 3 meses de prisión.

La influencer fue ingresada a prisión el 30 de enero de 2025 luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme su condena a 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

El hecho por el que fue sentenciada la creadora de contenido en redes sociales es la vandalización de estaciones de Transmilenio en Bogotá durante las marchas del estallido social de 2019.

La sentencia de la Corte Suprema también ratificó la negación a Epa Colombia de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Esto quiere decir que la ‘influencer’ tendrá que cumplir la condena en establecimiento carcelario, sin beneficio de casa por cárcel.