La Corte Suprema de Justicia dio este martes luz verde a la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos para que responda ante una corte federal del Distrito Sur de Florida por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

‘Chiquito Malo’, quien en la actualidad es el máximo líder del Clan del Golfo, es acusado de producir y transportar grandes cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas y contenedores marítimos, según reveló en primicia Blu Radio.

En este sentido, a Sala de Casación Penal señaló que se cumplen los requisitos constitucionales y legales para conceder la extradición.

Cabe recordar que Jesús Ávila Villadiego lideró en mayo de 2022 un violento ‘paro armado’ tras el anuncio de la extradición a Estados Unidos del anterior líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, recordó el Tesoro.

Chiquito Malo, según Insight Crime, llegó a la comandancia de las AGC con una experiencia de años en el control del narcotráfico en el Urabá antioqueño y chocoano, al noroccidente de Colombia, zona de influencia histórica del grupo y clave para el envío de drogas a Centroamérica, Estados Unidos y el Caribe.

En su momento, Chiquito Malo criticó la política de Paz total del Gobierno.

“Hubo muchas promesas, que un diálogo iba a ser ágil y efectivo para lograr la desmovilización”, señaló.