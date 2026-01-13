Continúan las denuncias sobre la contratación irregular en la entidad promotora de salud (EPS) Famisanar. Esta vez señalaron que tres personas fueron contratadas con poca o nula experiencia en salud.

Leer más: Conductor en aparente estado de embriaguez arrolla a menor de 13 años en Baranoa

Cabe recordar que esta aseguradora está bajo el control del Gobierno Petro, a través de una intervención forzosa administrativa de la Superintendencia de Salud, desde septiembre de 2023. Desde noviembre pasado, con el cambio de agente interventor, se habrían contratado otras 75 personas.

La nueva denuncia la hizo el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, quien señala además que estas tres personas fueron contratadas bajo la creación de un nuevo cargo.

Primer caso

El representante denunció el caso de Yessid Miguel Betancourt Espitia, quien es contratista de la aseguradora con un sueldo de $40’702.774.

Betancourt es abogado especialista en gestión pública y en su experiencia laboral, según indicó Andrés Forero, solo registra ser contratista y profesional universitario de la Contraloría Municipal de Montería, donde trabajó en mayo de 2013.

Segundo caso

El segundo caso es el de Nathaly Sofía Ramos Maiguel, quien labora como gerente de gestión humana y abogada de profesión con especialización en derecho procesal civil.

Según el representante, tiene un sueldo de 23’537.819 y en su experiencia laboral registra que fue judicante en Esenttia desde julio de 2024, así como analista jurídica en la EPS Coosalud entre octubre de 2022 y noviembre de 2025.

Tercer caso

La última denuncia se refiere a Paulo Andrés Arenas Soto, quien actualmente está vinculado a Famisanar como gerente técnico de ventas y es profesional en relaciones internacionales y estudios políticos.

Tiene un sueldo de $22’345.716. Sin embargo, dicho cargo es nuevo en la aseguradora y lo inició el 20 de enero de 2025.