Un ataque armado sacudió la madrugada de este martes 13 de enero en Neiva, luego de que hombres armados atentaran contra el director de la cárcel de esa ciudad, Edgar Rodríguez, y el subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio, confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Lea más: “Los trabajadores no son esclavos”: Petro propone ley para hacer obligatorio el salario mínimo vital y familiar

El hecho se registró alrededor de las 7:00 de la mañana en el sector de Los Olivos, sobre la vía que conecta a Neiva con el municipio de Rivera, en el departamento del Huila.

Según el reporte preliminar, los funcionarios se desplazaban en un vehículo particular cuando fueron interceptados y atacados con armas de fuego.

Asimismo, en el vehiculo también viajaba un menor de 11 años, hijo del director del penal, quien resultó gravemente herido tras recibir un impacto en la cabeza. Por su parte, el subdirector del establecimiento, teniente coronel (r) Renato Solano Osorio, sufrió una herida de bala en la zona intercostal derecha, mientras que el director de la cárcel salió ileso.

Ver más: Ministerio de Salud defiende formalización laboral y reestructuración en la entidad: “Es a costo cero y no implica la asignación de recursos adicionales”

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario de Neiva, donde permanecen bajo observación médica especializada. El estado de salud del menor fue reportado como crítico.

Tras el atentado, las autoridades activaron un plan de búsqueda para dar con los responsables y determinar las causas del ataque, que encendió las alertas en el sistema penitenciario a nivel nacional. El caso continúa en investigación.

Lea también: Minjusticia (e), Andrés Idárraga, denunció que está siendo espiado: habrían utilizado software Pegasus