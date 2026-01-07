El Ministerio de Defensa Nacional hizo este martes un llamado a todos los sectores del país para preservar la cohesión nacional y respetar la soberanía, la legalidad y la institucionalidad democrática, en medio de un contexto de alta sensibilidad con Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, la cartera recordó que la defensa de la soberanía y del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley, “sin justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional del país, pongan en riesgo la integridad territorial o incentiven hostilidades contra Colombia”.

El Ministerio advirtió que cualquier conducta que contravenga el ordenamiento jurídico deberá ser investigada por las autoridades competentes, al tiempo que subrayó que la defensa del país no puede confundirse con la tolerancia a la ilegalidad ni con procesos de desinstitucionalización.

En ese sentido, reiteró que fortalecer el Estado Social de Derecho implica respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, tal como lo establece el artículo 95 de la Constitución Política, que fija los deberes ciudadanos como condición esencial para preservar la independencia y la unidad nacional.

“El Estado somos todos”, señaló la entidad, al insistir en la necesidad de actuar con responsabilidad, mesura y respeto mutuo, especialmente en momentos de tensión que exigen comportamientos ejemplares por parte de la dirigencia política, las instituciones y la ciudadanía.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso con la seguridad, la convivencia pacífica y la salvaguarda del orden constitucional, e invitó a trabajar de manera conjunta por la defensa de la nación. “La seguridad y la defensa las hacemos todos”, concluyó el comunicado.