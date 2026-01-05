A través de un boletín de prensa emitido este lunes, la Procuraduría reportó que convocó la segunda mesa técnica preventiva para analizar el proyecto de decreto que el Gobierno adelanta, a través de la Unidad de Regulación Financiera, URF, en materia de inversiones de los fondos de pensiones.

Lea más: Colombia participará en Consejo de Seguridad de la ONU y Consejo de la OEA por la situación de Venezuela

“Esta convocatoria da continuidad a una primera mesa técnica en la que se evaluaron los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos de la iniciativa, así como sus posibles impactos económicos y sociales. La actuación del Ministerio Público se desarrolla en un espacio técnico, interinstitucional y no vinculante, sin intervención ni sustitución de competencias de las autoridades regulatorias”, se lee.

El ente de control disciplinario puso de presente la necesidad de profundizar el análisis del proyecto normativo, considerando riesgos de mercado y de reinversión, posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios, la capacidad del mercado local para absorber los cambios y su impacto en la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro pensional.

Ver más: Tragedia vial en el sur del Cesar: una familia murió al caer de un puente

Esta mesa técnica se realizará el próximo martes 20 de enero, con la participación de entidades del Gobierno, autoridades de supervisión, actores del mercado financiero, centros de estudio y expertos técnicos, “con el objetivo de anticipar riesgos, fortalecer la transparencia regulatoria y promover la coordinación interinstitucional”.