La Presidencia informó este lunes en un comunicado que por la situación de Venezuela, ante el ataque y la captura el sábado del presidente del régimen Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sesionará este lunes a las 10 de la mañana, hora de Colombia y Nueva York, mientras que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una reunión extraordinaria el martes 6 de enero en Washington, también a las 10 am.

La Casa de Nariño recordó que en un mensaje publicado en la red social X, el pasado sábado 3 de enero a las 2:05 de la madrugada, el presidente Gustavo Petro se refirió al bombardeo que se estaba realizando en ese momento en Venezuela y manifestó: “Deben reunirse la OEA y la ONU de inmediato”.

Agrega el boletín que en otro mensaje​, publicado esa misma madrugada, el mandatario recordó que a partir de este año Colombia asumía como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que –indicó– “debe ser convocado de inmediato” para “establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”.

Entre tanto, la Cancillería indicó este lunes en sus redes sociales que “ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad no es un rol simbólico. Significa asumir responsabilidades globales, participar en decisiones clave y contribuir a una paz más duradera desde el multilateralismo”.

Por ello, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Luis Ernesto Vargas, representante de Colombia, convocó a la sesión extraordinaria del organismo, la cual se celebrará en el Salón Libertador Simón Bolívar, en la sede de la OEA en Washington.

“En la convocatoria, la OEA precisó que la sesión fue solicitada por la Misión Permanente de Colombia en el organismo multilateral”, se lee.