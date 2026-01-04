Al mediodía de este domingo arrancó por videoconferencia la cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, Celac, a raíz del ataque y captura del presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de un operativo desarrollado en la madrugada del pasado sábado por parte de los Estados Unidos.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, pidió que Maduro, acusado de narcotráfico y en espera de su judicialización en una corte federal de Nueva York, sea liberado “inmediatamente”.

“El 3 de enero de 2026 quedará inscrito como una fecha oscura en la historia de nuestro país. Ese día el gobierno de turno de los EE. UU. violó de manera abierta y deliberada la Zona de Paz de América Latina y el Caribe, proclamada de manera unánime por los 33 estados que conforman la Celac en el año 2014. Se ejecutó una agresión militar cobarde y criminal, se asesinó a civiles y militares venezolanos y se secuestró al presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo el diplomático de Caracas.

Agregó Gil que en el operativo de Washington “se han violado principios fundamentales como la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 1, 2 numeral 4, se violó el derecho humanitario, se violaron los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida, integridad personal y a la seguridad, se violó la inmunidad personal de un jefe de Estado en ejercicio una norma básica: quien secuestra un presidente secuestra la soberanía de un pueblo”.

Expuso que “hoy este hecho deja al desnudo el doble rasero y la hipocresía histórica de los gobiernos de EE. UU. Durante años han usado una narrativa para atacar a Venezuela. Los hechos demuestran que nunca les interesó nada: quien bombardea, mata civiles, no puede erigirse como defensor de los derechos humanos, quien desprecia la soberanía no cree en la democracia. Quedó claro que lo que interesa son los recursos naturales, el petróleo, el agua, la biodiversidad de la región. Las máscaras han caído definitivamente”.

Advirtió así mismo el canciller venezolano: “Afirmamos que este ataque no es solo contra Venezuela es contra América Latina y el Caribe. Hoy es Venezuela mañana puede ser otro país”.

Reiteró que en el vecino país “existe un presidente constitucional, que es Nicolás Maduro Moros, quien sigue siendo el jefe de estado. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, así como de la primera dama, Cilia Flores”.

Y concluyó Gil con una petición a la Comunidad: “Venezuela sigue bajo amenaza y asedio y es muy importante que la Celac exija de manera inmediata el restablecimiento de la legalidad institucional. Debemos pedir la liberación inmediata del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Proponemos podamos discutir los mecanismos necesarios bajo la rectoría de la presidencia protémpore y cumplir con el restablecimiento de la legalidad internacional quebrantada y tengamos de vuelta al presidente elegido con votos, Nicolás Maduro”.