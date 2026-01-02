La Policía Nacional informó este viernes 3 de enero que logró la captura de un ciudadano colombiano que es solicitado con circular roja de Interpol por supuestos nexos con la organización criminal Comando Vermelho de Brasil.

De acuerdo al informe de la institución armada, se trata de Efrén Ipuz Prada, de 34 años, quien fue capturado en el municipio de Cartagena del Chairá, durante acciones de control, verificación de antecedentes y cooperación internacional.

El informe señala que es solicitado por los delitos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.

“Era considerado un objetivo de alta peligrosidad y desde el año 2025 se adelantaron labores articuladas para su ubicación en el departamento. Según las investigaciones, se desempeñaba como operador financiero y comercial dentro de una estructura criminal transnacional, con dominio del idioma español y portugués, y con presunta utilización de documentos de identidad tanto colombianos como brasileños, lo que le facilitaba su movilidad y operaciones ilícitas entre ambos países”, se lee en el comunicado de la Policía.

Además, se conoció las autoridades judiciales brasileñas señalan que el capturado habría hecho parte del núcleo financiero de un esquema transnacional de lavado de activos, vinculado a la organización criminal Comando Vermelho, con injerencia en el estado de Amazonas, Brasil

Ipuz Prada habría movilizado grandes sumas de dinero sin respaldo fiscal, a través de empresas fachada y uso de criptoactivos, ocultando y transfiriendo recursos de origen ilícito hacia el exterior.

El hoy capturado enfrenta cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y concierto para delinquir, con una pena máxima estimada de hasta 33 años de prisión, conforme a la legislación brasileña.

Hay que recordar que el Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Brasil, con amplio control territorial, capacidad armada y proyección transnacional, dedicada principalmente al narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos, lo que representa una amenaza directa para la seguridad regional y la cooperación internacional.

Efrén Ipuz Prada fue dejado a disposición de la autoridad competente, a la espera de los trámites judiciales correspondientes, conforme a los protocolos de cooperación internacional.