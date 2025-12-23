La Fiscalía General de la Nación inició el trámite para la expedición de una circular roja contra Kleidymar Paola Fernández, conocida como la ‘mujer del disfraz azul’, por su presunta participación en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, registrado el 31 de octubre en Bogotá.

El proceso se adelanta a través de Interpol Colombia y, una vez se produzca la notificación oficial, la circular roja permitirá activar la búsqueda de Fernández en 196 países. La medida responde a una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con información de fuentes de inteligencia citadas por Noticias RCN, la mujer habría salido del país en noviembre, aunque esa versión aún debe ser verificada por las autoridades.

¿Dónde está Kleidymar Fernández?

Una de las líneas de investigación plantea que Fernández podría estar en Venezuela, su país de origen, con el objetivo de evadir a la justicia colombiana. La Fiscalía mantiene abiertas las verificaciones para confirmar su ubicación y avanzar en el proceso de cooperación internacional que exige la circular roja.

La ‘mujer del disfraz azul’ es requerida desde que el juez 69 de garantías de Bogotá emitió una orden de captura en su contra “por presuntamente ser la determinadora para acabar con la vida del ciudadano Jaime Esteban Moreno Jaramillo”.

El documento judicial indica que será judicializada por el delito de homicidio agravado y solicita su “comparecencia al proceso. Formulación de imputación, e imposición de medida de aseguramiento”.

Otros implicados ya judicializados

Los dos hombres que acompañaron a Fernández durante la agresión —Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González— ya fueron judicializados como autores materiales del crimen. La Fiscalía sostiene que la investigación busca establecer responsabilidades individuales y esclarecer el rol de cada implicado.

Cámaras de seguridad del sector registraron a Fernández en repetidas ocasiones la noche de los hechos. En las grabaciones se observa a la mujer junto a los agresores, momentos después de que la víctima saliera de una fiesta de Halloween en la que compartía con amigos.