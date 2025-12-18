La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, detecó el pasado mes de septiembre que 23 IPS de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca no contaban con dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

En este sentido, la entidad expidió las resoluciones No. 0087804 y 0087805 que dejan en firme las medidas administrativas adoptadas frente a 16 de las 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) investigadas, por no contar con una infraestructura para prestar servicios de salud relacionados con la atención a víctimas de accidentes de tránsito sin SOAT.

En total, 13 IPS no presentaron los recursos de reposición y, por lo tanto, se agotó el trámite de notificación y queda en firme la decisión y en consecuencia no se autorizarán los pagos por las reclamaciones radicadas.

“Otras 3 IPS presentaron recurso de reposición, el cual fue resuelto y se les confirmó que no procede el pago por no demostrar que están habilitadas, conforme a la ley, para reclamar por servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito”, señalaron.

Además, la Adres explicó que siete instituciones de salud objeto de investigación están en trámite los recursos de reposición pendientes del proceso de verificación.

Este es el listado de las 16 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS):

• Grupo Ambulancias J1 S.A.S – (Cali, Valle del Cauca)

• Medic Servicio Médico en Casa S.A.S – (Buga, Valle del Cauca)

• Centro Integral de Salud San Gabriel – (Barranquilla, Atlántico)

• Clínica Moscati – (Barranquilla, Atlántico)

• Gareth Salud IPS S.A.S – (Soledad, Atlántico)

• Salus Integral y Preventiva IPS – (Soledad, Atlántico)

• IPS Jasa Médica S.A.S. – (Soledad, Atlántico)

• IPS Centro Clínico para la Atención Integral S.A.S. – (Soledad, Atlántico)

• IPS Centro de Rehabilitación Arcángeles S.A.S. – (Soledad, Atlántico)

• Nova Salud Integral IPS – (Sabanalarga, Atlántico)

• IPS Solosalud K & S.A.S. – (Baranoa, Atlántico)

• Global Medica S.A.S. – (Baranoa, Atlántico)

• IPS Alma Salud Mía – (Malambo, Atlántico)

• Famica – (Santa Marta, Magdalena)

• Saluvida – (Santa Marta, Magdalena)

• Rehabilitar de la Costa IPS Ltda. – (Fundación, Magdalena)