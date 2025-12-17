El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informó este miércoles que son 11 las capturas que se han producido hasta ahora por las presuntas anomalías en el contrato de mantenimiento de los helicópteros militares.

“En las últimas horas siete miembros del Ejército Nacional, fueron capturados en medio de una operación de contra inteligencia adelantada por la institución junto a la Policía y la Fiscalía. Y dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, que había sido desvinculados a inicios y mediados de este año, también fueron capturados.Así como dos ejecutivos de la empresa contratista”, dijo el jefe de la cartera de seguridad.

Estas personas, al parecer, estarían involucradas en hechos contrarios a la ley en relación al contrato suscrito para el mantenimiento de los helicopteros MI-17. Por ello, afirmó el funcionario, se adoptaron una serie de decisiones con el objetivo de proteger el patrimonio de todos los colombianos.

Por ejemplo, indica el reporte, “se contrató a una firma especializada para que brindara asesoría para adelantar con total contundencia el proceso sancionatorio a la empresa Vertol Sistems con el incumplimiento del contrato firmado el pasado 31 de diciembre del 2024. También se promovió la transparencia, la denuncia y se ejercitó un control aún más estricto sobre ese proceso”.

Dentro de las medidas judiciales adoptadas, las autoridades competentes capturados a siete miembros del Ejército Nacional, dos ex funcionarios del Ministerio de Defensa y a dos ejecutivos de la empresa contratista, confirmó la cartera.

“Desde el Ministerio de Defensa Nacional se ha brindado y se continuará brindando toda la información y colaboración a las autoridades competentes con el objetivo de esclarecer estos hechos”, aseguró Sánchez.