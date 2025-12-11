La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, cuestionó este 11 de diciembre la decisión del Comité Noruego de entregar el Premio Nobel de Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, reconocimiento que recibió en Oslo y al que Colombia no envió representación diplomática.

Villavicencio explicó que la ausencia de Colombia en la ceremonia respondió a una posición previamente manifestada ante el organismo que otorga el Premio Nobel de Paz.

“Nosotros, ante el organismo que concede el premio, pues no hemos estado de acuerdo, pero pues ellos tienen su autonomía”, afirmó la canciller, quien además agregó: “En nuestro país y muchas otras representaciones diplomáticas no asistieron a la entrega de ese premio”.

Según la ministra, resulta contradictorio otorgar un reconocimiento a una figura que, a su juicio, no representa caminos de desescalamiento. “Creo que es de sentido común que un premio de la paz a alguien que incita a la agresión, pues no hay palabras”, señaló.

La Cancillería colombiana no ha sido la única en desacuerdo con la entrega del Nobel de la Paz a María Corina

Además de la postura colombiana, el partido español Podemos ha sido uno de los críticos más explícitos de la decisión del Nobel de Paz. Ione Belarra, representante de esa organización política, calificó en redes sociales la concesión del galardón a María Corina Machado con términos duros, afirmando que “ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra”.

En su pronunciamiento, Belarra incluso llegó a sugerir que otra persona, como la relatora de la ONU Francesca Albanese, hubiera sido más merecedora del premio, al tiempo que denunció lo que considera un desprestigio de las instituciones internacionales académicas y de derechos humanos.

Otras voces dentro de la misma corriente, incluyendo a la eurodiputada Isa Serra y al exvicepresidente Pablo Iglesias, también rechazaron la decisión y la vincularon con un giro ideológico del galardón.

Además, líderes alineados con el gobierno venezolano han rechazado el premio. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha señalado que la premiación honra a alguien que —según su declaración— “llama a la acción militar contra Venezuela”, calificando el Nobel como un reconocimiento mal otorgado.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, por ejemplo, ha descrito el galardón como “manchado en sangre”, en parte por protestas en Noruega y por la percepción de que Machado no ha condenado ciertos ataques de Estados Unidos en el Caribe.

¿Por qué se le otorgó el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado?

Según el Comité Noruego del Nobel, el galardón fue concedido a María Corina Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

En el discurso oficial, el presidente del Comité declaró que su liderazgo ha mantenido “la llama de la democracia encendida en Venezuela en medio de una creciente oscuridad”, y señaló que la lucha por la democracia frente al autoritarismo es un eje fundamental del propósito del premio.

El reconocimiento también ha sido interpretado por simpatizantes como un símbolo de esperanza para millones de venezolanos que han enfrentado represión, crisis política y migración forzada en los últimos años.