La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, afirmó este jueves que su país “ya ha sido invadido” por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el “régimen” de Nicolás Maduro, por lo que instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

Lea: María Corina Machado agradece a quienes “arriesgaron sus vidas” para que ella pudiera estar en Oslo

“Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, que han tomado el control del 60 % de nuestra población y que no solo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”, denunció.

EFE/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT María Corina Machado durante rueda de prensa en Oslo.

La opositora venezolana dijo que lo que sostiene al Ejecutivo venezolano es un “fuerte sistema de represión” cuyos fondos proceden del tráfico de armas y del petroleo, y que cuando esos flujos se debiliten, “el régimen se terminará, porque eso es lo que le queda” y pidió a la comunidad internacional que ayude a cortarlos.

Lea: Así fue el encuentro entre María Corina Machado y su hija tras dos años de ausencia

Machado solicitó también a Noruega -a la que en su día criticó en su papel de mediación en el conflicto venezolano- apoyo para cortar esos recursos y denunciar la situación del país.

“En Venezuela tenemos una situación donde un régimen autoritario combate a su propia gente, con millones de refugiados”, dijo Støre, que aseguró que Noruega respeta la “voluntad” de los venezolanos y el derecho internacional.

Lea: María Corina Machado reaparece tras recibir el Nobel: saludó a seguidores que la esperaban en el Grand Hotel en Oslo

EFE/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT María Corina Machado, Nobel de Paz 2025.

Machado aterrizó en la noche del miércoles 10 de diciembre en Oslo sobre las 21.56 GMT tras un largo viaje desde Venezuela, donde vive en la clandestinidad, después de que su llegada a Noruega estuviera marcada por la incertidumbre y fuera suspendida la rueda de prensa prevista para el pasado martes y su participación en la ceremonia de entrega del Nobel.

La opositora venezolana salió esta madrugada de jueves al balcón del Grand Hotel de Oslo y saludó a sus seguidores, cantó el himno de su país con la mano en el pecho y salió luego a acercarse a saludar a las decenas de venezolanos congregados, en lo que fue su primera aparición pública desde enero de este año.