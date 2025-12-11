La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz 2025, ya está en Oslo, Noruega, y salió a saludar a los presentes alrededor del hotel Grand Hotel.

Lea más: “Esta es la historia de un pueblo”: María Corina Machado sobre el Nobel de la Paz

A las 8:25 de la noche (hora Colombia) María Corina se asomó al balcón entonando el himno nacional de su país Venezuela con la mano en el pecho y agradeciendole a todos los asistentes.

En el momento en que Machado se asoma al balcón, todos los asistentes le gritaban “¡valiente, valiente!” y ¡libertad, libertad!.

Ver más: Maduro agradece marchas que denuncian haber “manchado de sangre” el Nobel de la Paz

Asimismo, Machado se bajó del balcón y se acercó a todos los asistentes que se encuentran a las afueras del hotel. María Corina entre abrazos y besos a sus asistentes, les expresa palabras de agradecimiento entre sonrisas y emociones visibles.

JONAS BEEN HENRIKSEN/EFE OSLO (Norway), 11/12/2025.- Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado reacts in front of the Grand Hotel in Oslo, Norway, 11 December 2025. She received the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Due to the situation in Venezuela, she was unable to attend the award ceremony. (Noruega) EFE/EPA/JONAS BEEN HENRIKSEN NORWAY OUT

Su gesto desata aplausos y gritos de apoyo del público presente, que reciben su cercanía como un símbolo de cariño y reconocimiento a su lucha.

Una y otra vez hizo el gesto de ‘gracias’ con sus manos, tanto en el balcón como después a pie de calle, aunque no llegó a pronunciar un discurso, ni siquiera breve, algo que tiene previsto hacer, inicialmente, dentro de pocas horas en una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Lea también: “No me gustaría que la arrestaran”: Trump sobre María Corina Machado

La salida al balcón de Machado fue una sorpresa, ya que pocos minutos antes el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, dijo que ya no habría un encuentro con ella, porque la exdiputada quería reunirse inmediatamente con su familia, que no ha visto en dos años.