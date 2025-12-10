El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció este miércoles las manifestaciones que se dieron en Oslo en protesta, dijo, por “haber manchado” el Premio Nobel de la Paz, que este año fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Lea más: “Esta es la historia de un pueblo”: María Corina Machado sobre el Nobel de la Paz

“Me llegaron bastantes imágenes de una marcha en Oslo, el doble de gente del día de ayer, en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz y gritando no a la guerra en Venezuela”, señaló Maduro en una marcha en Caracas por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

El mandatario pidió a sus seguidores un aplauso para el pueblo de Oslo, al reiterar que las imágenes de las marchas fueron “impactantes”.

“Los pueblos del mundo nos están observando, nos están apoyando y nosotros con el poder del pueblo de Venezuela y el apoyo de los pueblos del mundo vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad, el desarrollo y el derecho a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo”, añadió.

Ver más: “Espero que me esté escuchando; será el siguiente”: Trump lanza dura advertencia al presidente Petro

Además, dijo, de forma irónica, que los mandatarios Javier Milei y José Raúl Mulino, de Argentina y Panamá, respectivamente, que se encuentran en Oslo en apoyo a Machado, se atemorizaron cuando “vieron al pueblo de Noruega en las calles”.

Este miércoles, en su discurso de entrega del Premio Nobel de Paz, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó a Maduro a aceptar los resultados de las presidenciales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una “democracia” en el país.

Por su parte, Machado dedicó su Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los “héroes” que, aseguró, luchan por la “libertad” de su país, así como a “los líderes del mundo” que la apoyaron, en un discurso leído por su hija, Ana Corina Sosa, que recogió el galardón en su nombre.

Al acto asistió el líder opositor venezolano y aliado de Machado, Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia de su país al asegurar que fue elegido en las presidenciales de 2024, pese a que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó la reelección de Maduro, un resultado que no ha sido reconocido por varios países.

Lea también: ‘Deben estar listos para partirle los dientes si hiciera falta’: Maduro a venezolanos ante eventual agresión de EE. UU.

Machado fue la séptima personalidad latinoamericana en recibir el galardón. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció en octubre que fue seleccionada “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.