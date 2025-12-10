María Corina Machado reaccionó este miércoles a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que fue recibido en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa, debido a que la líder opositora no pudo salir de Venezuela para asistir a la ceremonia.

En su cuenta oficial de X, Machado compartió el video del discurso que preparó para recibir el premio —y que fue leído íntegramente por su hija—. Acompañó la publicación con un mensaje que resume, según ella, el sentido profundo de esta distinción: “Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”.

La dirigente también expresó la emoción que le produjo escuchar su mensaje en otra voz, pero con el mismo significado político y personal: “Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija, y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia nuevamente”.

What an honor to hear my Nobel Peace Prize 2025 acceptance speech in the voice of my daughter — and to know that very soon, I’ll be able to embrace her and my family again. pic.twitter.com/uyrUOjVQpj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 10, 2025

Según dijo Sosa en Oslo, la opositora espera reencontrarse con sus seres queridos “en unas horas”, antes de regresar a Venezuela “muy pronto”.

El texto que preparó Machado para la ceremonia —difundido públicamente tras el acto— incluyó un repaso a la historia de Venezuela y una crítica directa al Gobierno de Nicolás Maduro.

Machado sostuvo que su país llegó a ser la democracia “más estable” de América Latina, pero afirmó que ese modelo fue “desmantelado” desde 1999 por el “régimen”, al que acusó de: falsificar la historia, corromper a las Fuerzas Armadas, manipular procesos electorales y perseguir sistemáticamente a la disidencia.

En su discurso María Corina también describió la migración masiva como una “herida abierta” para el país e insistió en que el Gobierno ha buscado “quebrar por dentro” a quienes se oponen a su permanencia en el poder.

El Premio Nobel de la Paz, dijo, representa para ella y para muchos venezolanos el reconocimiento a una lucha de décadas por restaurar la institucionalidad democrática.

La reacción de Machado se suma a la cadena de pronunciamientos de líderes internacionales y gobiernos latinoamericanos que han interpretado el Nobel como un impulso adicional para la causa democrática en Venezuela. Sin embargo, para la propia dirigente, el significado principal del galardón está ligado a la resistencia de la ciudadanía: “la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”.