María Corina Machado reapareció públicamente el pasado miércoles 10 de diciembre en Oslo, Noruega, luego de que su hija Ana Corina Sosa Machado recibiera en su representación el Premio Nobel de la Paz.

La líder opositora venezolana no asistió a la ceremonia de premiación, en el Ayuntamiento de Oslo, por motivos de seguridad, pues tuvo que pasar por muchas odiseas desde su salida de Venezuela hasta su llegada a Noruega.

El discurso de su hija fue fenomenal, miles de inviados le aplaudieron su valentía y su deseo que una Venezuela libre y fuera del régimen Maduro. Sus emotivas palabras le dieron la vuelta al mundo, pero aún más emotivo fue el reencuentro entre la María Corina y su hija, tras dos años de ausencia y clandestinidad.

Cabe recordar que Ana Corina Sosa había mencionado semanas atrás que Machado llevaba más de una década sin poder salir de Venezuela y que, en ese momento, permanecía escondida en un lugar no revelado dentro del país.

Sin embargo, el pasado miércoles en la noche María Corina hizo su primera aparición en público luego de 11 meses, en un balcón de un edificio en Oslo, donde seguidores y venezolanos residentes la esperaban tras conocerse que había viajado para reencontrarse con su hija.

María Corina Machado y Ana Corina Sosa se dieron un fuerte y emotivo abrazo, entre lágrimas, demostraron su emoción por verse después de tanto tiempo. El encuentro, al parecer, se dio en el interior de un hotel en Oslo, con la presencia de familiares y allegados a la líder opositora.

