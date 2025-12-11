La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció este jueves la ayuda de aquellas personas que “arriesgaron sus vidas” para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela y llegar a Oslo, en lo que ha descrito como “una experiencia bastante extraordinaria”.

Lea: “Tengo muchas esperanzas de que Venezuela sea libre”: María Corina Machado desde Oslo

Lea: Machado denuncia que Venezuela ya ha sido “invadida” por agentes rusos e iraníes que operan con Maduro

“Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo —no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto”, señaló en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

EFE/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT María Corina Machado, Nobel de Paz 2025.

“Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo”.

Lea: Así fue el encuentro entre María Corina Machado y su hija tras dos años de ausencia

Machado se mostró emocionada al hablar del reencuentro con su familia, y aseguró que no pudo dormir la pasada noche “repasando el instante en el que volví a ver a mis hijos”.

“Durante semanas he estado pensando en esa posibilidad, a cuál de ellos abrazaría primero o si abrazaría a los tres a la vez. Fue uno de los momentos más espirituales de mi vida”, señaló Machado.

Lea: “Un paso histórico para la libertad en Venezuela”: reacciones al Nobel de Paz de María Corina Machado

La opositora venezolana no cree que el Gobierno supiera dónde se ha escondido en los 16 meses que lleva en la clandestinidad, “porque si no ciertamente habrían hecho todo para impedir que viniera aquí”, y afirmó que si Nicolás Maduro sigue en el poder cuando ella regrese a su país, volverá a entrar a Venezuela sin que las autoridades la detecten ni sepan luego donde encontrarla.

“Tenemos maneras de hacerlo y nos ocupamos de ello”, de evitar revelar cualquier rastro, aseguró.

Antes de reunirse con Støre, Machado visitó el Parlamento noruego (Storting), donde afirmó que el mundo apoya a la oposición venezolana y que espera regresar pronto a su país para compartir el Nobel con sus compatriotas.