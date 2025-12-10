BOGOTÁ. En medio de una rueda de prensa este miércoles, el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, Antonio Jiménez, junto con varios de los comisionados de la entidad, dio un parte de las regulaciones en que trabaja la comisión para mejorar las tarifas de energía y gas y los servicios que prestan estos sectores en el país.

“Estamos trabajando en la subasta para asegurar la energía en firme de los próximos años, ajustando esa subasta y buscando un mejor beneficio para el usuario. También en una regulación para una mayor contratación de la energía y que no esté expuesta tanto a bolsa. En el marco regulatorio del desarrollo de las comunidades energéticas, para que las empresas puedan tener una autogeneración y tener precios más eficientes.

Revisando los componentes tarifarios del costo de la energía eléctrica. En temas de gas hemos flexibilizado los temas de contratación para la oferta que tiene el país. Buscamos una mayor eficiencia del costo de transporte de gas. Y venimos trabajando en las interconexiones nacionales entre Colombia y Panamá”, expuso a manera de resumen el comisionado.

Indicó el experto, para desarrollar el anuncio de las labores en que se emplea la comisión, que en la CREG “nos encargamos de la regulación de los sectores de energía y gas y algunos aspectos de los combustibles líquidos. También participan en las decisiones los ministerios de Hacienda y Minas y la Superservicios, y nosotros somos digamos los ponentes de esas propuestas regulatorias”.

Explicó en este sentido que la comisión creó el cargo por confiabilidad, que busca asegurar una energía mínima para asegurar la demanda, y una de las funciones de la entidad es dar incentivos para proyectos nuevos y asegurar que los que ya existen tengan una responsabilidad frente al sistema.

“En febrero de 2024 se adjudicó una subasta para asegurar 4,4 gigas de energías en proyectos, es decir más o menos cuatro hituangos. Hay otra subasta de reconfiguración que asignó nuevos proyectos al sistema para asegurar la demanda hasta el 2028. Y estamos en una nueva subasta para 2029 o 2030 y la idea es que entren antes de ese tiempo, y la adjudicación sería en marzo del próximo año”, dijo Jiménez.

Frente a la coyuntura del gas, sostuvo que “está la discusión abierta y ha subido su tono, y el balance entre oferta y demanda se ha visto muy apretado, pero desde la CREG hemos venido tomando medidas, para buscar que el gas disponible se pueda comercializar para asegurar esa contratación para la demanda.

Antes teníamos un esquema inflexible de contratos de tres años que hacía que el gas de esos contratos fuera una menor cantidad y lo que tratamos de hacer es poner la mayor cantidad de gas en esos contratos, flexibilizando la contratación para flexibilizar la demanda, y cuando empezó a haber mayor gas importado flexibilizando aspectos para que se pudieran usar plantas de regasificación y atender de mejor manera la demanda de este gas importado, para que el usuario asegure el gas y asegure mejores precios, buscando maximizar el uso del gas que está disponible”.

Alrededor de la modificación de requisitos para ser comisionado de la CREG, contenida en el proyecto de ley gubernamental que cursa en el Congreso, comentó el experto: “Uno se da cuenta de las necesidades que debe tener un comisionado para poder tomar decisiones, todos somos usuarios y para poder tomar decisiones es necesario tener unos conocimientos técnicos mínimos”.

A su vez, la experta comisionada Fanny Guerrero, precisó que la CREG está trabajando en “nuevas metodologías de remuneración de la tarifa de energía y revisión estructural de la tarifa. La tarifa remunera el costo unitario de todos los agentes que prestan el servicio de energía, cada agente tiene una metodología de remuneración diferente. Todos los componentes tarifarios en este año están vencidos, cada cinco años se renueva, para asegurar que el usuario pague lo debido, y se están revisando permanentemente estos componentes”.

También reportó: “Hemos avanzando en una propuesta de una nueva metodología de remuneración del cargo de comercialización y hemos avanzado en la de distribución, que son las que remunera a las prestadoras del servicio de energía, la de transmisión que remunera al transportador se encuentra en revisión para tenerla el otro año, y alrededor de la generación hubo medidas importantes para definir mejor el precio de bolsa”.

Sobre la región Caribe, dijo Guerrero Maya se ha “avanzando con el Caribe, que tienen un régimen transitorio para convocar a los nuevos operadores que tuvieran unas condiciones especiales de remuneración, que vence el próximo año, y se han venido haciendo unas revisiones, de las que en el camino se ha dado como conclusión que esos efectos del costo de la tarifa se han mitigado, al punto que Aire y Afinia estaban con las tarifas más costosas y ahora Afinia se acerca al costo unitario de la media nacional y Aire se encuentra por debajo”.

Así mismo, señaló, “avanzamos este año en las señales regulatorias de las comunidades energéticas, para que varios usuarios se asocien para una generación de energía y hacer uso de los recursos del Gobierno en zonas de difícil gestión, y se accede a los beneficios del Gobierno para que esos mecanismos de generación pueda entregarlos el Gobierno, y esto también alivia el costo del servicio de energía. Les dimos regulación a los industriales para que pudieran acceder a la energía de manera remota, porque querían autogenerar pero no tenían las áreas para los páneles solares, y ya está lista la regulación para generar en cualquier otro sitio del país y acceder a ese costo competitivo de la tarifa”.

Y, concluyó, “en esta premisa de que el usuario es el centro de la conversación, estamos en la modernización del régimen de protección de los derechos del usuario, que tiene más de 25 años de uso y no está actualizado, y hemos recogido más de 500 propuestas y este año vamos a emitir el primer capítulo para energía, para que el usuario pueda defenderse de manera adecuada y también sea responsable con sus deberes”.

De igual modo, el experto comisionado de la CREG, William Mercado, se refirió a la distribución y comercialización de gas: “El gas en nuestro país juega un papel fundamental en el desarrollo económico, porque la industria y el comercio reclaman unos mejores precios de gas y también el transporte público”.

Explicó en este punto que “cuando arrancó la producción ‘off shore’ en el norte de La Guajira, de allá de derivan dos grandes tubos para el interior del país, porque la problemática que hoy tenemos en el país la afronta la gente del interior del país y ese problema tiene en trámite un proyecto ante el Congreso en donde la clase política y los industriales del interior reclaman por tener un mayor costo en el consumo de gas, esto obedece a que en la medida en que se fueron agotando las reservas de gas hubo la necesidad de las regasificadoras en importar gas para atender la demanda, la primera regasificadora se montó en Cartagena y se dio al enfrentar un Fenómeno del Niño y logramos sacar el país adelante y dejamos con la boca abierta a quienes vaticinaban un apagón”.

Agregó al respecto que “esto tiene frenadas a dos regiones, porque el Caribe no considera viable que tengamos que entrar a subsidiar el transporte del gas para el interior y hemos tratado de ver cuál es la solución, porque el interior está comprando el gas en la regasificadora en Cartagena y está pagando unos costos de transporte, por eso creemos que una regasificadora nueva entraría a solucionar la propuesta de una estampilla que tendría que pagar todo el país”.

En el tema de la importación, sostuvo, “estamos mirando unas propuestas para tratar de dar las herramientas regulatorias para que puedan comprar moléculas por tres años y varias empresas hacen paquetes para comprar más económico, esto se está planeando desde el Minminas para proteger los derechos de los usuarios para que paguen tarifas eficientes y no mayores valores del costo de la importación”.

Advirtió Mercado que “en gas también tenemos un buen rato de tener vencida los elementos de fórmula tarifaria, en un marco de pobreza energética en materia de gas”.

También anunció que “vamos a ir tratando de reemplazar los cilindros con tanques estacionarios, para minimizar el costo en aquellas regiones donde no podemos llevarlo como las zonas no interconectados de San Andrés y Leticia, y en otras regiones vamos a implementar zambos, que es la sustitución de cilindros, porque si el usuario no tiene el cilindro debe sacrificar un mes de espera y aquí el tema es la obligatoriedad para las empresas de vender y recibir el cilindro aún cuando no sea de su compañía”.

Y finalizó sobre las regasificadoras que “tanto la de Ballenas como Coveñas las dos regasificadoras las está necesitando el país, y también la de Buenaventura”.

Y el comisionado Orlando Velandia, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, advirtió que “el déficit de gas puede estar entre el 5 y el 12%, no son ciertos los déficits del 30 o el 40%, no generemos pánico con intereses políticos, hay que pensar en la estabilidad del sector, en el usuario”.

“No estamos importando moléculas de gas de Venezuela, el esfuerzo regulatorio que estamos haciendo es cómo disponemos mejor del gas que tenemos, si usáramos todo el gas no tendríamos que importar, pero la regulación es exigente con las características del gas en firme, si esa regulación la ajustamos más, el diferencial va a ser menor”.