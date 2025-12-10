El director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, confirmó que las aerolíneas venezolanas están operando la ruta Bogotá – Caracas, para cubrir la demanda de vuelos tras suspensión temporal de aerolíneas colombianas como Avianca, Wingo y Satena.

“Se ha suplido la necesidad gracias a estas aerolíneas venezolanas que nos han hecho el favor de cumplir a cabalidad de que ningún pasajero se quede. La otra es que le exigí a estas aerolínea que no aumentaran los costos de los tiquetes, que nos mantuviéramos con base al costo que estaba anteriormente”, dijo Martínez.

Asimismo, el funcionario aseguró que se exigió la estas aerolíneas mantener estables los precios de los tiquetes.

Por su parte, Martínez señaló que persisten algunas intermitencias en los sistemas de navegabilidad de las aeronaves, tras la advertencia de Estados Unidos para volar en el espacio aéreo venezolano.

“Aerolíneas como Avianca y Latam han indicado que estas condiciones aún no les permiten retomar los vuelos hacia Venezuela, aunque lo harían si la situación mejora. No les conviene en este momento porque de hecho estamos supliendo la necesidad gracias a las aerolíneas venezolanas”, dijo el director de la Aerocivil.

Por el momento, las compañías venezolanas que operan la ruta Caracas–Bogotá son Láser Airlines, Aviar Airlines y Turpial Airlines.