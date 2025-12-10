El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la tensión que existe entre Venezuela y Estados Unidos, y sobre ello le hizo una petición al Gobierno venezolano para que haga uso de la democracia y respete el mandato del pueblo.

Leer más: Comité Laboral de la Corte Suprema remite demanda disciplinaria de la magistrada Cristina Lombana

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros, ni por retóricas vacías no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, indicó el jefe de Estado colombiano.

Asimismo, el primer mandatario señaló, a través de su cuenta de X, que el problema de Venezuela es la democracia, y que “es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”.

Ver también: Investigan video de presunto grupo armado que amenaza a bandas criminales en municipios del Atlántico

Petro dijo además que “el gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes”.