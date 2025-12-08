Los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo este lunes sobre el Reglamento de Retorno, que permitirá la creación de centros en el extranjero para devolver a migrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario, y aunque esta decisión del bloque comunitario también afecta a Colombia, especialmente a los connacionales que buscan asilo en ese continente.

La nueva normativa pretende impulsar las devoluciones, dado que en la actualidad tres de cada cuatro migrantes irregulares que reciben una orden de retorno en la UE no se van.

“Creo que el nuevo conjunto de normas puede contribuir significativamente a mejorar estas cifras. Por primera vez, los nacionales de terceros países en situación irregular tendrán obligaciones”, dijo el ministro danés, Rasmus Stoklund, cuyo país preside el Consejo de la UE.

Los Estados miembros dispondrán de herramientas mucho más eficaces; por ejemplo, podrán realizarse detenciones más prolongadas y las prohibiciones de entrada serán más prolongadas", señaló.

“Además, el acuerdo de hoy permitirá que tanto la UE como uno o más Estados miembros lleguen a un acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno”, añadió Stoklund.

Los colombianos no serán prioridad

Con la aprobación del Reglamento de Retorno queda en firme la decisión de la UE de abril pasado que consideró a Colombia junto a Kosovo, Bangladés, Egipto, India, Marruecos y Túnez como “país seguro”; lo que significa que los solicitantes de asilo de ese origen no son vistos como sujetos prioritarios para el asilo y pueden ser retornados mucho más fácil.

La adopción de la lista sobre países de origen considerados seguros permitiría a las autoridades nacionales avanzar más rápidamente en demandas presentadas por migrantes de otras nacionalidades. Y es que, en palabras de Magnus Brunner, comisario europeo de Migración, varios estados del bloque “enfrentan una importante acumulación de aplicaciones de asilo, y todo lo que podamos hacer para tornar más rápidas las decisiones de asilo es esencial”.

En un comunicado difundido en abril pasado (cuando se originó la lista), la UE señaló que “en principio” los países que recibieron el estatus formal de candidatos a la adhesión al bloque “cumplen con los criterios para ser designados como países seguros de origen”.

Así las cosas, los colombianos solicitantes de asilo en algunos de los países del bloque comunitario no serán prioridad lo que representa mayor tiempo de espera para estos trámites que ya de por sí enfrentan interminables ciudadanos en lista de espera.

Obligaciones de quienes se encuentran en situación irregular

El reglamento aprobado este 8 de diciembre impondrá obligaciones a los migrantes, empezando por el abandono del territorio del Estado miembro en cuestión y la cooperación con las autoridades.

Además, deberán permanecer a disposición de las autoridades, proporcionarles un documento de identidad o de viaje, facilitar sus datos biométricos y no oponerse fraudulentamente al retorno.

También habrá consecuencias cuando las personas a las que se les haya ordenado regresar no cooperen, por ejemplo denegando o deduciendo prestaciones y subsidios, así como permisos de trabajo o imponiendo sanciones penales que podrían incluir penas de prisión.

Orden de retorno europea

El reglamento de retorno introducirá una orden europea de retorno (ORE), un formulario en el que los Estados miembros deberán insertar los elementos de la decisión de retorno y que se incluirá en el Sistema de Información de Schengen.

Los Estados miembros han decidido que la orden de retorno europea se introducirá a más tardar en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Reglamento de retorno.