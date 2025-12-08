La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Katia Cecilia González Martínez, directora encargada del Museo Nacional de Colombia, por la utilización de imágenes del paro nacional de 2021 dentro de una exposición temporal exhibida en Popayán durante el 47 Salón Nacional de Artistas.

La indagación está relacionada con la muestra ‘El Mundo al Revés’, presentada en noviembre en la Casa Museo Guillermo León Valencia. En la exhibición se proyectó la pieza ‘Secuestro cultural por la dignidad caucana’, que incluía imágenes del arrastre del busto del expresidente Guillermo León Valencia ocurrido el 1 de mayo de 2021, en medio de los disturbios del paro nacional.

El busto, declarado bien de interés histórico y cultural, fue hurtado durante esos hechos. Por ese episodio, la Fiscalía adelanta una investigación por hurto calificado, lo que convierte su utilización en material sensible dentro de una muestra oficial.

Además de González, la investigación disciplinaria cobija a Sandra Carolina Chacón Bernal, curadora del evento, y a Alejandra Sarria Molano, coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La Procuraduría señaló que la exhibición de esas imágenes podría constituir una falta disciplinaria. Por ello solicitó al Museo Nacional un informe detallado sobre los procedimientos adoptados para la preparación, aprobación y desarrollo de la muestra artística.

Con esta indagación preliminar, el organismo de control pretende establecer la veracidad de los hechos, determinar si las funcionarias incurrieron en una irregularidad administrativa y definir si existió alguna causal de exclusión de responsabilidad en la presentación del material audiovisual.