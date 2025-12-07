Aun no llegaba diciembre y en el país ya se contaba el primer menor quemado por pólvora, una lamentable cifra que aumenta a medida que nos acercamos a fin de año y siendo los niños los más afectados por estas prácticas con este tipo de artefactos que son considerados por la legislación colombiana ilegales.

El primer niño lesionado se reportó en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, el 24 de noviembre pasado cuando el menor caminaba solo por unas de las calles de la población y se encontró uno de estos artefacto pirotécnico en el suelo e intentó encenderlo, sin embargo, explotó en sus manos y se quemaron tres de sus dedos.

Y es que es esta población la más afectada por estas prácticas, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), del 1 de diciembre de 2024 al 11 de enero de 2025, 1.354 personas resultaron lesionados de los cuales 405 eran menores de edad, pero lo más lamentable de todo es que otros 40 resultaron afectados estado en compañía de adultos bajo los efectos del alcohol.

Atlántico ocupó la casilla 12 de los departamentos con más casos con 38 quemados representando un aumento del 58.3 % con respecto al mismo periodo en 2023-2024. Números que encienden las alarmas de las autoridades locales que instan a los ciudadanos al no uso de pólvora y acatar las recomendaciones.

A través de decretos y campañas institucionales, las autoridades del departamento buscan sensibilizar a la ciudadanía frente a los peligros que representa la utilización de artefactos pirotécnicos y reforzar la vigilancia en sectores comerciales y espacios de alta afluencia de público.

En la capital del Atlántico, el Distrito reiteró que el uso, fabricación y comercialización de la pólvora y artículos pirotécnicos está prohibido bajo la Ley 2224 de 2022 y el Decreto 2174 de 2023.

En la misma línea, la administración distrital recalcó que se está ofreciendo una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que permita la identificación de puntos ilegales de venta de elementos pirotécnicos como ‘matasuegra’, tiro de mecha, cebollita, chispitas, silbador, cohetes, volcanes, torpedo, mecha, ‘traki traki’, bengala y buscapié.

Además, instaron a la comunidad a no comprar ni manipular pólvora y evitar que quede al alcance de menores de edad. También recomendaron que los niños no estén cerca de la cocina donde hay líquidos hirvientes, ya que en esta temporada se acostumbra a hacer sopas y pasteles, y demás alimentos para la cena navideña.

“Si van a comprar licor, que sea en sitios autorizados y verificar sellos, registro sanitario vigente y que el precio no sea muy inferior a los que se venden en establecimientos debidamente legalizados”, agregó el Distrito.