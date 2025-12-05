Pocos saben que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cuenta con su propio hotel donde aprendices y particulares pueden pagar para pasar su estadía, pero también es un espacio de formación práctico para los estudiantes del centro de estudios.

El Hotel Escuela Sena funciona como cualquier otro hotel con la única diferencia que quienes atienden a los huéspedes son los mismos aprendices que ponen en práctica en ese lugar lo visto en clase bajo la supervisión de los instructores, “asegurando la calidad del servicio y un aprendizaje significativo y transformador”.

Este hotel cuenta con 17 habitaciones: 10 twin, 4 dobles y 3 triples con baño privado, conexión wifi y cajilla de seguridad. Además, hay espacios ideales para la realización de eventos sociales, académicos y empresariales.

Tiene un salón llamado Arrayanes con capacidad para 120 personas y dos restaurantes: Primaveral al que le caben 100 personas y Urapanes con capacidad para 70 ambos ofrecen un “ambiente cómodo y versátil”. Y eso no es todo cuentan con Lobby Café y el Bar Escuela Canela y Son.

Servicio Nacional de Aprendizaje

“En el Hotel Escuela, contamos con un equipo altamente calificado de instructores y personal de office y lavandería, trabajamos de la mano con nuestros aprendices, brindándoles formación práctica en entornos reales bajo la supervisión de expertos”, explica el Sena.

Destacan, además, que la formación personalizada garantiza que los aprendices estén listos para realizar prácticas en las principales cadenas hoteleras, restaurantes y empresas turísticas, tanto nacionales como internacionales, con las que tienen alianzas. “Así, aprendiendo haciendo, los aprendices adquieren experiencia y competencias clave para su futuro profesional”.

¿Cuánto cuesta hospedarse?

Habitación Sencilla

Aprendiz: $65.000

Particular: $137.000

Funcionario: $95.000

Habitación Doble

Aprendiz: $65.000

Particular: $190.000

Funcionario: $148.000

La habitación doble está dotada con una cama doble, tv de 32’’, escritorio, cajilla de seguridad, baño con ducha caliente y zona Wifi.

Habitación Twin

Aprendiz: $130.000

Particular: $190.000

Funcionario: $148.000

La habitación Twin está dotada con dos camas sencillas, tv de 32’’, escritorio, cajilla de seguridad, baño con ducha caliente y zona Wifi.

Habitación Triple

Aprendiz: $195.000

Particular: $242.000

Funcionario: $200.000

La habitación triple, está dotada con tres camas sencillas, sofá, tv de 32’’, escritorio, cajilla de seguridad, baño con ducha caliente y zona Wifi.

En la habitación encontrará una serie de amenities, no tienen cobro, estos son: jabón, rinse, acondicionador y costurero. Es importante resaltar que La tarifa de alojamiento incluye desayuno americano (de lunes a viernes) en el horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.