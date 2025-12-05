Por muchos años, científicos han estudiado y publicado artículos sobre cuáles son los secretos para durar más años con vida. En Colombia tenemos a varias personas que pueden dar testimonio de lo que es ser longevo en la vida.

Leer también: Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar a un grupo de niñas en Bogotá, habría enviado un mensaje a grupos de WhatsApp: “Ojalá me apoyen y defiendan”

Una de ellas es María Antonia Cuero, nacida el 18 de octubre de 1901, según su cédula de ciudadanía, en Buenaventura, Valle del Cauca.

Se trata de un caso de longevidad único y extraordinario. Fue revelado por El Tiempo, a través de declaraciones del doctor Juan Manuel Anaya, inmunólogo clínico y director del Centro de Investigación e Innovación en Salud de Coosalud (CIISA).

Los médicos que estudian su caso le preguntaron cuál es su secreto para su longevidad y su respuesta sorprendió a todos: “Comer plátanos todos los días”.

Por supuesto que se trata de un alimento común en el Pacífico. Es conocido por su riqueza en potasio, magnesio y fibra.

Además, María Antonia declaró que su estilo de vida, en zona rural, la ha llevado a no vivir complicaciones. Esto ha llamado la atención de los investigadores del Proyecto Centenarios de Colombia, liderado por Coosalud y aliados académicos.

Importante: Un policía estaría detrás del hurto en joyería de Bucaramanga que habría sido cometido por ‘Los Costeños’

Noticias Caracol María Antonia Cuero, colombiana de 124 años.

El especialista explicó al diario nacional que la señora María Antonia no ha ingresado aún a los Guinness World Records “porque no se ha hecho la diligencia para que el mundo conozca este caso”.

María Antonia, quien actualmente vive en Cali, vivió casi toda su vida en la montaña. En la actualidad se baña sola, cocina, canta, baila y practica natación, de acuerdo al artículo del medio.

En general, aunque tiene osteoporosis, tiene un estado de salud aceptable para su edad, de acuerdo a los médicos que la visitaron.