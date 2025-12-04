Con el propósito de fortalecer los estándares institucionales de calidad y transparencia que orientan la gestión del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministro Pedro Sánchez Suárez lideró en las últimas horas una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación.

Lea más: Petro reitera invitación a guerrilla del ELN para retomar diálogos: “No hay nada que esperar”

Durante este encuentro se expuso en detalle la manera en que fue estructurado el proceso de contratación para la adquisición de las aeronaves de superioridad aérea Gripen.

Este espacio se adelantó, atendiendo la petición que el mismo Ministro hizo al ente de control el pasado 18 de noviembre, para el acompañamiento en el proceso contractual y con el objetivo de reafirmar el compromiso de su despacho con la transparencia y legitimidad en esta importante adquisición.

Durante la mesa de trabajo, el Ministro Sánchez Suárez y su equipo de trabajo, se reiteró que siempre se ha actuado con apertura absoluta frente a todos los organismos competentes para vigilar e inspeccionar el proceso. Estas acciones son vitales para garantizar el cumplimiento de los estándares de transparencia, bajo la premisa de que los recursos públicos son sagrados.

Ver más: Concentración en Bogotá se anticipa a movilización global por la democracia en Venezuela, convocada por Machado

X: @mindefensa

De acuerdo a lo informado, toda la información del caso, así como cada fase del proyecto operativo, ha sido tratada, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, con la mayor rigurosidad técnica, verificando de manera permanente las fuentes, los protocolos y los criterios de planeación.

El MinDefensa aseguró que el acompañamiento de los diferentes entes de control, es importante y necesario para dar certeza del cumplimiento de los principios de la función administrativa y la contratación estatal.

Lea también: Caso Ungrd: Sandra Ortiz podría quedar en libertad por vencimiento de términos