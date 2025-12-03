Con un despliegue de innovación tecnológica sin precedentes, Expodefensa 2025 abrió sus puertas en Corferias para recibir a delegaciones, fabricantes y autoridades de cerca de treinta países, consolidándose como el escenario más relevante en materia de seguridad y defensa en Colombia y uno de los más influyentes en América Latina.

Leer más: “Estamos bajo amenaza”: Petro tras pronunciamiento de Trump

Durante tres días, la feria se convirtió en un punto de encuentro clave para discutir los desafíos actuales y las soluciones que están marcando la evolución del sector.

En esta edición, la participación internacional destaca por su amplitud y diversidad: empresas provenientes de América, Europa y Asia exhiben plataformas avanzadas que incluyen vehículos tácticos, sistemas de vigilancia aérea y terrestre, herramientas para ciberseguridad, sensores especializados y softwares de análisis con inteligencia artificial.

La muestra confirma una tendencia global; la defensa moderna se sustenta cada vez más en tecnologías que permitan anticipar riesgos, operar con alta precisión y coordinar unidades distribuidas en entornos complejos.

Para Colombia, cuyo territorio combina áreas urbanas densamente pobladas con regiones remotas de difícil acceso, estas capacidades se convierten en un factor fundamental para enfrentar amenazas como el crimen organizado, la explotación ilegal de recursos, el narcotráfico y la protección de infraestructura crítica.

Un encuentro estratégico para el país

Expodefensa 2025 confirma la importancia de este tipo de escenarios para el fortalecimiento de la seguridad nacional. La feria no sólo permite conocer nuevas tecnologías, sino que facilita espacios de diálogo entre instituciones, expertos y fabricantes, con el propósito de identificar soluciones adaptables a las condiciones del país.

Carlos Martelo Fotografía del Silent Sentinel, una cámara diseñada para trabajar en las condiciones más adversas del entorno.

En un contexto en el que la seguridad exige sistemas más robustos, interoperables y sostenibles, el evento reafirma su papel como plataforma clave para impulsar la innovación.

Las demostraciones internacionales, los avances en inteligencia artificial aplicada a la defensa y la integración de nuevas herramientas de vigilancia y comunicaciones permiten visibilizar el rumbo que tomará la modernización del sector en los próximos años.

Con esta edición, Expodefensa consolida su posición como un referente regional donde Colombia observa, compara y selecciona tecnologías que pueden aumentar su capacidad institucional frente a retos presentes y futuros.

Tecnología para multiplicar la capacidad operativa

Entre los expositores destacados en Expodefensa 2025 se encuentra Motorola Solutions, que presenta un ecosistema diseñado para mejorar la comunicación, la visión del terreno y el análisis táctico de las unidades en campo. Su participación se centra en herramientas de misión crítica, adaptadas a operaciones que requieren confiabilidad, rapidez y coordinación precisa.

La compañía exhibe radios que operan bajo estándares P25 y TETRA, dispositivos LTE robustos y cámaras corporales que permiten transmitir audio, video y datos directamente a los centros de comando.

Carlos Martelo

Estas tecnologías buscan garantizar comunicaciones seguras e interoperables en todo tipo de escenarios, desde ambientes urbanos hasta regiones con baja conectividad.

También presenta soluciones que fortalecen la conciencia situacional, como plataformas para pilotaje local o remoto de drones, capaces de cubrir grandes áreas en pocos minutos y reducir la exposición del personal en terreno.

La oferta se complementa con sistemas de videoseguridad apoyados en analítica avanzada, capaces de detectar movimientos inusuales, priorizar alertas y clasificar eventos de interés operativo en tiempo real.

En materia de gestión táctica, Motorola Solutions integra herramientas que unifican voz, video y datos en una sola plataforma, permitiendo una lectura más rápida y precisa durante incidentes de seguridad o emergencias.

La compañía resalta que estas capacidades son esenciales para transformar grandes volúmenes de información en decisiones inteligentes cuando el tiempo es crucial.