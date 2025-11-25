El Comando de la Brigada 17, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, informó que este lunes 24 de noviembre fue asesinado un cabo tercero en medio de combates contra presuntos integrantes de la subestructura ‘Edwin Román Velásquez Valle’ del grupo armado organizado Clan del Golfo.

A través de un comunicado, la institución castrense indicó que el enfrentamiento se dio en medio de operaciones militares dirigidas a proteger a la población civil de la vereda Lopia, del municipio de Dabeiba.

Durante esta acción ofensiva por parte de tropas del Batallón de Ingenieros N.° 17 General Carlos Bejarano Muñoz, fue asesinado el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancourt. Además, se reportó la desaparición del soldado profesional Yiminson Mosquera Perea.

“Es buscado a esta hora por las tropas desplegadas en el sector, donde a su vez se ha fortalecido el dispositivo de seguridad para restablecer el orden”, indicó el Ejército sobre el soldado desaparecido.

La institución armada lamentó la pérdida del suboficial y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros. Así mismo, informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar el acompañamiento necesario en este difícil momento.

“Las operaciones militares encaminadas a proteger la vida y la integridad de los habitantes de esta región del país continúan dando estricto cumplimiento a la misión constitucional”, concluye el comunicado.