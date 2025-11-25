Varios funcionarios de la empresa Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) tendrán que rendir cuentas ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades relacionadas con el rastreo de información de algunos de ellos.

Lea: “Es una toma mafiosa del Estado”: Francisco Barbosa sobre presuntos nexos entre el Gobierno y alias Calarcá

Esto luego de que el Ministerio Público informara este martes que abrió una indagación previa contra “funcionarios por determinar” de la estatal petrolera y de la UIAF por la presunta comisión de conductas indebidas en la revisión de información financiera de algunos miembros de la Junta Directiva y de otras personas vinculadas a Ecopetrol.

La Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría es la encargada de adelantar la indagación por aparentes irregularidades cometidas por servidores de Ecopetrol al solicitar esa información, y de funcionarios de la UIAF por suministrarla sin el cumplimiento de los requisitos y protocolos establecidos.

Lea: Contraloría detectó hallazgo de más de 213 millones de pesos en 5 vuelos de Juliana Guerrero

Para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades, el órgano de control solicitó el listado de personas de Ecopetrol que tomaron la decisión de solicitar esos datos, copia del análisis entregado por la UIAF y los fundamentos jurídicos que en cada una de las dos entidades se tuvo para solicitar y entregar la información.

“Con la apertura de la indagación, la Procuraduría busca identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una apertura de investigación disciplinaria”, sostuvo el ente disciplinario.