BOGOTÁ. La directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo Galofre, ganó este martes el Premio Excelencia en la Justicia 2025 por mejor editorial o columna de opinión, por su editorial ‘La resistencia de los poderes públicos ante el golpe blando de Petro’, publicado el 20 de diciembre de 2024.

Al otorgar el galardón, la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, señaló que el jurado tomó la decisión de destacar el editorial de EL HERALDO “por su defensa de la independencia de los poderes públicos y de lo institucional como pilares del Estado Social de Derecho en un contexto de tensión política y desafíos democráticos”.

Al respecto, la directora de EL HERALDO manifestó que “sin justicia independiente, no hay democracia. Sin prensa libre, tampoco. Somos pilares de la democracia y ante el implacable avance de regímenes autoritarios, de figuras arbitrarias que ejercen presiones indebidas para distorsionar el ejercicio de nuestra esencial labor, resulta fundamental cerrar filas en torno a la prevalencia de nuestro Estado social y democrático de derecho, en aras de la plena vigencia de derechos y libertades ciudadanos. La gente es nuestro fin último. Seamos aliados en esta irreductible defensa”.

Agregó en este sentido Fontalvo Galofre: “Como señalaba en el editorial de EL HERALDO premiado hoy: ‘En tiempos de incertidumbre, el desprestigio es la forma de lucha para erosionar instituciones. Que nadie se duerma sobre los laureles porque si los poderes Judicial y Legislativo son la diana, la sostenibilidad democrática es el objetivo final. Urge retornar al debate de las ideas, al respeto por la diferencia y a construir consensos a favor del interés general para no ceder ante la comodidad del silencio del mesianismo y el unanimismo’”.

Así mismo, expuso que “la Corte Constitucional se ha pronunciado. Hoy, en el día de la eliminación de las violencias de género, las mujeres periodistas seguimos esperando que el presidente de la República Gustavo Petro, se retracte y ofrezca excusas públicas para su intolerable expresión de violencia de género, al habernos llamado muñecas de la mafia”.

Finalmente, la directora de este diario dedicó el galardón: “Para Lucía y Alejo, mis amados hijos este premio”.

Erika Fontalvo es comunicadora social, con maestría en inmigración y cooperación internacional de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. En sus más de 25 años de experiencia, ha trabajado como redactora de los diarios EL HERALDO y El Espectador; y reportera y presentadora de noticias de NotiCaribe, En Vivo, Noticiero del Mediodía, Las Noticias de la Noche, Hoy por Hoy de Caracol Radio, Caracol Noticias, Canal Capital y CM&, entre otros.