Por medio de un comunicado LATAM Airlines Colombia anunció este domingo la cancelación preventiva de sus vuelos en la ruta Bogotá–Caracas–Bogotá programados para los días 23 y 24 de noviembre, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una advertencia por el “empeoramiento de la situación de seguridad” en el espacio aéreo venezolano.
Según la notificación del organismo estadounidense, las aerolíneas deben operar con extrema precaución debido al “aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.
La FAA advirtió que estas condiciones podrían representar “un riesgo potencial para las aeronaves en sobrevuelos, fases de llegada y salida de los vuelos en aeropuertos de Venezuela”.
Asimismo, LATAM aseguró que su prioridad es la protección de usuarios y tripulaciones. “Por esta razón la aerolínea decidió cancelar de manera preventiva”, informó la compañía, que además señaló que continúa monitoreando a diario la evolución de la situación.
La aerolínea explicó que, a raíz de esta medida ajena a su voluntad, ofrecerá tres alternativas para los viajeros afectados:
- Cambio de fecha del vuelo en la misma cabina hasta por un año desde la compra del tiquete, sin penalidades.
- Reembolso total del valor pagado, también sin penalidades.
- Cambio de ruta hacia Cúcuta como destino final, sin cargos adicionales.
LATAM indicó que estos trámites pueden realizarse a través de la sección Mis Viajes en su sitio web www.latam.com o por medio de su aplicación móvil.
Finalmente, la compañía reconoció los inconvenientes que esta coyuntura genera, pero reiteró que “la seguridad de nuestros colaboradores y de todos nuestros pasajeros siempre será prioritaria”.