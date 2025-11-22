Un vuelo de la aerolínea LATAM que estaba programado para salir este domingo 23 de noviembre desde Bogotá con rumbo a Caracas, Venezuela, fue cancelado. La compañía aérea se suma a otras que han suspendido vuelos a la capital venezolana luego del aviso emitido por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos en el que recomendó “extremar la precaución” al sobrevolar sobre ese país.

El Aviso a los Aviadores (NOTAM A0012/25) advierte sobre “una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía”, que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

Dichos riesgos tienen que ver con “el deterioro de las condiciones de seguridad y el incremento de la actividad militar en la región”, indicó la Aerocivil en un comunicado. Esto porque el aviso coincide con el nutrido despliegue militar de Estados Unidos en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Junto a LATAM, aerolíneas como Avianca y la española Iberia han cancelado vuelos que iban a aterrizar en Caracas en los próximos días.

También se conoció que varios vuelos que normalmente cruzan el espacio aéreo venezolano para entrar a Colombia, están ingresando o saliendo de Colombia al Atlántico por el departamento de La Guajira.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”, añade el escrito de Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.