A casi un día del secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y del manager del artista, se conocen nuevos detalles del hecho que mantiene consternada a las familias de los dos hombres raptados.

De acuerdo a lo que ha trascendido hasta el momento, Ayala había salido de una presentación el fin de semana en el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo (Cauca), y se movilizaba desde Popayán con rumbo al aeropuerto de Cali en un vehículo particular.

Sin embargo, los planes del cantante y del mánager no se cumplieron, pues cuando se desplazaban por la vereda El Túnel, municipio de Cajibío –a unos 44 kilómetros de la capital del Cauca- fueron “interceptados por dos vehículos y varios sujetos armados, quienes se habrían dirigido hacia el norte del departamento”, dijo el Departamento de Policía Cauca en un comunicado difundido este miércoles.

El conductor del vehículo no corrió la misma suerte y habría sido dejado en el sitio de los hechos, según manifestaron desde la Policía que también dio a conocer que por la zona donde se produjo el plagio operan estructuras criminales pertenecientes a los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.

“La Policía Nacional dispuso de un componente investigativo a través del GAULA para liderar los protocolos de búsqueda, realizando labores operativas y de inteligencia para lograr la ubicación de las personas y el esclarecimiento de los hechos”, precisaron.

Además, pidieron el apoyo de la comunidad a aportar información de manera confidencial “la cual es fundamental para avanzar en la identificación de los responsables” de este secuestro.

Giovanny Ayala lamentó el secuestro de su hijo

Ante la noticia, Giovanny se pronunció con unos mensajes por medio de sus redes sociales.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”, se lee en parte del mensaje.

Agregó: “Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”.