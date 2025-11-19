En pleno debate en la Cámara de Representante, a donde fue citado para control político, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al video difundido por las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’.

El denominado jefe del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las Farc, reapareció en un video en el que hace referencia a los 15 menores de edad que murieron en medio de bombardeos de las Fuerzas Militares, que fueron instrumentalizados por ese grupo armado.

‘Mordisco’ aseguró por medio del breve material audiovisual que “no nos queda más que asumir una posición en defensa” frente a la ofensiva de las Fuerzas Militares en el sur del país para debilitar las filas de las disidencias, señaladas de perpetrar múltiples ataques terroristas principalmente en el sur de Colombia.

“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, dijo.

Además, se refirió a los menores de edad que han muerto en los combates y que serían parte de este grupo armado que recluta e instrumentaliza a niños y adolescentes como lo ha denunciado el Ministerio de Defensa y como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo.

“A los amigos y familiares de los 15 niños asesinados y demás combatientes ordenados por Petro, enviamos nuestro abrazo solidario. Que estos jóvenes que han ofrendado la vida por los millones de colombianos que padecen la injusticia de la clase dominante este país, sean recordados como dignos luchadores por la liberación de nuestro pueblo”, agregó el cabecilla del EMC.

Por ello, anunció que evaluarán “juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadora”.

Ante todo esto, el ministro Sánchez, este miércoles 19 de noviembre, tildó las palabras de ‘Iván Mordisco’ como “cínicas”.

“Este criminal salió ayer con este video, con un cinismo que uno no entiende. Aquí nos está amenazando... No a mí. O ustedes creen que al ofrecer 5 mil millones de pesos de recompensa por este criminal... Riesgo que estoy corriendo... Y lo correré... Como lo hace un militar o un policía. Eso no es en vano, es por un bien supremo... Amenaza la democracia este criminal. Si no lo contenemos allá, lo vamos a atender acá. Si no empleamos toda la capacidad que nos ha dado el Estado, lo vamos a tener acá”, dijo el ministro.

Sobre las amenazas de ‘Mordisco’ a las elecciones presidenciales de 2026, Sánchez aseguró que se realizarán los comicios como decir que mañana sale el sol.

“Les ratifico: elecciones habrá como decir que mañana sale el sol. Vamos a entregar absolutamente todo”, añadió.