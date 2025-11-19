Un atentado con explosivos interrumpió este miércoles 19 de noviembre la movilidad en el norte de Antioquia, en un corredor estratégico que comunica a Medellín con la región Caribe.

El hecho se registró hacia la 1:30 p. m. en el sector de Mina Vieja, entre Yarumal y el Alto de Ventanas, donde varios tramos de la carretera, a la altura de los kilómetros 40 al 43, quedaron destruidos tras la detonación de cargas instaladas en la zona.

Según informes preliminares el ataque habría sido perpetrado por integrantes del frente 36 de las disidencias de ‘Calarcá’. Señalan que este golpe podría estar relacionado con operaciones recientes de la Fuerza Pública en el Norte y Nordeste antioqueño, que llevaron a la captura de alias Richard, señalado como experto en explosivos y presunto responsable de anteriores atentados contra la Policía y el Ejército en esas subregiones.

Equipos de seguridad permanecen en el área verificando la situación y garantizando la protección de la comunidad.

Entre tanto, las autoridades recomiendan a los viajeros evitar este tramo y optar por rutas alternas, como la conexión Medellín–Puerto Berrío que enlaza con la Ruta del Sol, el corredor por los santanderes o el trayecto Montería–Urabá–Medellín.