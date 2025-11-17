En la última semana, la justicia colombiana ha avanzado en la judicialización de responsables de maltrato animal en el país, uno de los casos se presentó en el departamento de Santander y otro en Antioquia.

El primer caso ocurrió en el barrio La Victoria de Barrancabermeja donde el pasado 9 de julio de 2021 una canina de nombre ‘Kiara’ fue hallada en un tanque con signos de agresiones sexuales y graves lesiones que ocasionaron su muerte.

La Fiscalía General de la Nación encontró que el responsable del hecho era Heradis de Jesús Salas Balmaceda por lo que fue imputado por el delito de maltrato animal agravado y, posteriormente, condenado a 20 meses de prisión por una jueza de la República.

“En el curso de la investigación se conoció que Salas Balmaceda agredió a ‘Kiara’ y le causó traumatismos que comprometieron su vida”, informó el ente acusador.

Fiscalía General de la Nación Kiara, la canina víctima de maltrato animal agravado en Barrancabermeja, cuyo agresor fue condenado a 20 meses de prisión tras las pruebas presentadas por la Fiscalía.

De otra parte, a 8 meses de prisión fue condenado David Pedraza Villegas también por el delito de maltrato animal, al ser encontrado responsable por la muerte de un cachorro.

El 4 de octubre de 2024, este hombre le solicitó a una vecina suya que le permitiera cuidar a un bulldog francés llamado ‘Odín’, que tenía dos meses de nacido, y lo llevó a una vivienda de Itagüí (Antioquia).

Finalmente, el cachorro fue devuelto a su propietaria en precarias condiciones de salud y estado agonizante. Inmediatamente fue auxiliado y llevado a una veterinaria, donde murió debido a las agresiones físicas que presentaba, aseguró la Fiscalía.