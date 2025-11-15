Durante la audiencia de confirmación de pena, un hombre condenado en Manizales por el homicidio de un joven de 24 años en el 2020 lanzó graves amenazas contra la familia de la víctima.

Lea: Rescatan a niño de 8 años que pedía comida desde un tercer piso: no había ningún adulto a cargo

En la diligencia, que fue realizada de manera virtual, una magistrada del Tribunal Superior de Manizales ratificó que el acusado, Yomar Eduardo Correa Medina, alias Marra, deberá pagar 46 años, cuatro meses y un día de cárcel por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Esto en el marco de la investigación por el crimen del joven Mateo Espinosa Gutiérrez, de 24 años, ocurrido el 19 de febrero del 2020, en el barrio Solidaridad de la ciudad de Manizales.

De acuerdo con las autoridades, Mateo Espinosa, quien también era conocido como Nacho, fue atacado a bala en su lugar de residencia por dos sujetos, unos de ellos alias Marra.

Lea: “Señor presidente, hágalo”: gobernador del Cauca le pidió a Petro realizar bombardeos en este departamento ante la escalada violenta

Al parecer, ‘Marra’ le propinó los dos primeros disparos a la víctima, impactándola en la espalda y la pierna, para que luego otro sujeto conocido bajo el alias de el Negro lo rematara con un tiro en la cabeza.

“Las pruebas resultan razonables y coherentes, así no sean copiosas. Los testimonios de testigos señalaron a Yomar, además el hecho de que previo hubo una confrontación a cuchillo. Marra llamó a Mateo a pelear, pasados cinco minutos pararon y se dieron la mano, pero luego volvió armado y disparó contra Mateo”, se dijo durante la audiencia, según recoge el diario local ‘La Patria’.

Lea: Medicina Legal indica que son siete los menores muertos en el operativo contra disidencias en Guaviare

El ataque habría estado relacionado con una deuda de alias el Negro con Espinosa por tráfico de drogas. Además, trascendió que 'Marra' apuñaló al hermano del occiso hace algunos años.

Tras escuchar la decisión de la togada, alias Marra arremetió enfurecido contra la familia de Mateo Espinosa Gutiérrez, asegurando que él no cometió el homicidio y lanzando amenazas de muerte.

Lea: Caso Emiliana Castrillón: Medicina Legal confirma estrangulamiento

“Yo a ese sapo (...) no lo maté. Tengo antecedentes, he aceptado homicidios, pero cuando lo hago, yo mismo lo remato (...). Voy a matar a sus hijos, sapos”, lanzó.

Por estas amenazas la familia de la víctima pidió mayor protección por parte de las autoridades.