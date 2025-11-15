El presidente Gustavo Petro ordenó en las últimas horas a las Fuerzas Militares un nuevo bombardeo contra los grupos ilegales en los departamentos de Arauca y Guaviare, esto tras la escalada violenta que se ha registrado contras los militares y la población civil en estas zonas.

Leer más: Fiscalía investiga si Verónica Alcocer incurrió en el delito de lavado de activos y estafa

La autorización la dio el jefe de Estado en medio de una ceremonia de ascenso de la Policía Nacional, en la Escuela General Santander, en Bogotá.

Ante esto, el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, le solicitó al primer mandatario que también extienda la medida en su departamento, y realice el bombardeo contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que se encuentran desplegadas en varios municipios del Cauca, y han causado muerte y dolor.

Ver también: Así recuerda ‘Gio’ Moreno el día que ‘Teo’ sacó una pistola en el camerino de Racing: “Si no la sacaba a nosotros nos acababan”

“Señor presidente, hágalo”, dijo el mandatario departamental, haciendo énfasis en que la población se encuentra atemorizada.