Como “una verdadera estupidez” calificó el expresidente Iván Duque la orden de Gustavo Petro de no seguir enviando comunicaciones a las a agencias de seguridad de Estados Unidos.

Leer también: Implicaciones tras orden de Petro de suspender envío de comunicaciones a agencias de seguridad de EE. UU.

La orden del presidente Petro fue, según publicó él mismo en su cuenta de X, es: “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.

Agregó como justificación a la medida: “Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.

Ante esto, la respuesta del expresidente Duque, quien dedicó un mensaje en sus redes sociales acompañado de un video, se basó en que Colombia desde hace muchos años colabora con más de 17 países en la lucha contra el narcotráfico.

“Suspender la inteligencia compartida entre dos aliados estratégicos es una verdadera estupidez, mucho más usando como pretexto la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe. Desde hace muchos años, Colombia, con el apoyo de EE. UU. y más de 17 países, a través de la campaña naval “Orión”, hace interdicción contra el narcotráfico y acciones ofensivas cuando las circunstancias lo requieran. Otro pretexto más para debilitar la seguridad de Colombia", publicó Duque.

Suspender la inteligencia compartida entre dos aliados estratégicos es una verdadera estupidez, mucho más usando como pretexto la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe. Desde hace muchos años, Colombia, con el apoyo de EE. UU. y más de 17 países, a través de la campaña… pic.twitter.com/OGoOCOI4aX — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 12, 2025

El presidente Gustavo Petro no es el único jefe de Estado que ha decidido retirar la colaboración de inteligencia con Estados Unidos en cuanto a operaciones en el mar Caribe.

Importante: Petro ordena suspender envío de comunicaciones a agencias de seguridad de EE. UU. por ataques a lanchas

De acuerdo a lo publicado por la periodista estadounidense Natasha Bertrand, Reino Unido también decidió suspender el envío de información de inteligencia a EE. UU.

“Según fuentes de CNN, el Reino Unido ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos buques de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que son ilegales”, indicó Bertrand.