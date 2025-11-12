La muerte de Jaime Esteban Moreno, de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, sigue conmocionando a la capital. El joven perdió la vida tras recibir una fuerte golpiza durante una celebración de Halloween la noche del pasado viernes 31 de octubre.

Este miércoles 12 de noviembre, un juez de control de garantías ordenó la detención preventiva de Juan Carlos Suárez, acusado de participar activamente en el homicidio del estudiante, luego de que la Fiscalía presentara pruebas que lo señalan como uno de los principales responsables del hecho.

Tomada de LinkedIn Juan Carlos Suárez.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que Suárez, reconocido por llevar la cabeza pintada de rojo, fue uno de los agresores que propinaron los golpes que provocaron la muerte de Moreno.

“Todo esto, en sentir de esta juez, configura un hecho de crueldad, de atrocidad, un hecho de inhumanidad y de violencia despiadada, que refleja además un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia. Con este acto no sólo se truncó la vida de este joven Jaime Esteban de 20 años, sino todos los sueños y proyectos, sus aspiraciones de llegar a ser un profesional, de trabajar en esa profesión, de formar una familia”, expresó la jueza encargada del caso.

La magistrada agregó que la autopsia evidenció la brutalidad de la agresión. “Realmente en pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes y sobre todo, propinados en esas partes vitales porque en las piernas, las rodillas, los pies no presentan muchas lesiones. Eran en el pecho, en el abdomen, en la parte baja del abdomen y en la cabeza, donde tenían que propinarle los golpes para causarle la muerte”.

Asimismo, la Fiscalía continúa con la imputación de cargos por homicidio agravado doloso contra Ricardo González, de 23 años, quien se entregó voluntariamente en Cartagena. Según las investigaciones, González habría participado en la golpiza junto a Suárez.