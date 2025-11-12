Un juez envió a prisión a nueve militares que están acusados de “la tortura, desaparición y muerte de un campesino de 27 años” el mes pasado en un batallón del municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia, informó este miércoles la Fiscalía.

Lea: Corjusticia rechaza declaraciones del ministro Armando Benedetti contra magistrada Cristina Lombana: “Lamentable”

El organismo precisó en un comunicado que “la víctima, que presentaba discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal” y fue “desnudada, golpeada, colgada de un árbol y amarrada”.

La Fiscalía imputó a los nueve militares por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todos con conductas agravadas. Los uniformados no aceptaron los cargos.

Lea: Corte Suprema reactiva proceso contra Armando Benedetti por el ‘carrusel de las pensiones’ en Córdoba

Según las investigaciones, los acusados torturaron al campesino en una base militar ubicada en el departamento de Antioquia durante cinco horas hasta que finalmente murió en un baño y luego arrojaron el cuerpo al río Cerro, ubicado en la misma región.

La autoridades encontraron el cuerpo de la víctima tres semanas después y lo trasladaron al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde el dictamen medicinal concluyó que “los actos de tortura fueron la causa de la muerte”.

Lea: Corte Suprema aprobó extradición de ‘Pipe Tuluá’ hacia los Estados Unidos: todo queda en manos del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro denunció la semana pasada la muerte del civil y explicó que decidió hacer público el informe interno del Ejército sobre lo ocurrido “para garantizar la transparencia” en los casos en los que miembros de la fuerza pública incurran en violaciones de derechos humanos.

Los imputados son el teniente Leider Ortiz, el sargento Andrés Olivio, el cabo segundo Cristian David Córdoba, y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo, Alberto Rojo, Didian Fernando, Jhon Edwin y Neider Oyola.