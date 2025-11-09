La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, quien es la principal diplomática del viejo continente que dijo presente en la Cumbre de la Celac-UE, en Santa Marta, sentó su postura sobre los ataques que ha llevado a cabo Estados Unidos contra supuestas narco lanchas en el Caribe.

La posición de la UE es clara: “Bajo el derecho internacional solo se puede usar la fuerza por dos motivos: por autodefensa o siguiendo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

“Estamos a kilómetros de distancia, pero compartimos los mismos valores. Creemos en el derecho internacional. Creemos en el orden basado en normas. Creemos en el estado de derecho y la democracia”, agregó haciendo referencia a la ausencia de figuras de peso como Ursula von der Leyen o Emmanuel Macron en la cumbre.

Los ataques de Estados Unidos contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico han abierto una grieta en la IV Cumbre de CELAC-UE, ya que mientras algunos países latinoamericanos consideran pertinente discutir ese asunto, otros prefieren mantenerse al margen, una señal de las turbulencias que vive la región.

Estados Unidos asegura que ha hundido diecisiete embarcaciones, que han dejado al menos 66 muertos en una nueva etapa de su supuesta guerra contra las drogas.

En este sentido, hace algunos días el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva señaló que tiene la intención de “defender a los países de América Latina” y dijo que la reunión de Santa Marta “no tiene sentido” si no habla de los ataques de Estados Unidos contra lanchas en las costas de Suramérica.

“La reunión de la CELAC solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina”, afirmó Lula en una rueda de prensa con agencias internacionales el martes pasado.