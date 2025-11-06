En medio del ambiente festivo de Halloween el pasado 31 de octubre, una tragedia conmocionó a la ciudad de Pasto. Un coronel retirado del Ejército citó a su exesposa y a su hijo a una pizzería de la ciudad, para tratar supuestamente unos asuntos personales.

Pocos minutos después de iniciar la conversación, el exmilitar desenfundó un arma y abrió fuego contra ambos. Los clientes huyeron del lugar entre gritos y confusión. Lo que comenzó como un intento de diálogo terminó convertido en una escena de terror.

Tanto su hijo, Sebastián Mora Muñoz, quien había asistido a la reunión para mediar entre sus padres ciertos asuntos legales del divorcio; y su exesposa, Sandra Patricia Muñoz, quedaron gravemente heridos y fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, el joven estudiante de Medicina falleció ese mismo día en medio de una cirugía.

Se supo que el exmilitar, identificado como Ariel Mora Rodríguez, huyó de la pizzería amenazando a los presentes con su arma, tomó un taxi y después se disparó dentro del vehículo, quitándose la vida.

Desde entonces, la mujer de 44 años se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hasta que finalmente falleció este miércoles, cinco días después del ataque a bala, debido a la gravedad de sus heridas.